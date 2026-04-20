夏前に始める医療脱毛計画！ まゆりなclinic名古屋栄「医療脱毛受け入れ枠拡大」

記事ポイント まゆりなclinic名古屋栄が2026年4月から施術・カウンセリング枠を大幅拡大厚労省承認の3波長レーザーと2方式を使い分けるパーソナライズ脱毛を提供就活、新生活、夏本番に向けて5〜8回の医療脱毛完了を見据えた通院を支援 まゆりなclinic名古屋栄が2026年4月から施術・カウンセリング枠を大幅拡大厚労省承認の3波長レーザーと2方式を使い分けるパーソナライズ脱毛を提供就活、新生活、夏本番に向けて5〜8回の医療脱毛完了を見据えた通院を支援

名古屋市中区栄の医療脱毛クリニック、まゆりなclinic名古屋栄が、2026年4月から施術とカウンセリングの受け入れ枠を大幅に拡大しています。

就職活動や新生活のスタート、夏に向けた脱毛需要の高まりを受け、土日や夕方を含む予約体制を強化。

厚生労働省承認の3機器を使ったパーソナライズ脱毛で、効率的な完了を目指せる体制です。

まゆりなclinic名古屋栄「医療脱毛受け入れ枠拡大」





開始時期：2026年4月内容：施術・カウンセリング枠を大幅拡大所在地：愛知県名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階アクセス：矢場町駅徒歩2分、栄駅徒歩5分営業時間：月金土11:00〜20:00、水木日10:00〜19:00定休日：火曜導入機器：スプレンダーX、エクセルHR、メディオスターモノリス

医療脱毛は一般的に完了まで5〜8回、数か月を要するとされており、夏のインターンシップやレジャーシーズンを見据えるなら春のスタートが重要です。

今回の枠拡大では、これまで予約が取りづらかった土日や夕方の時間帯も含めて受け入れ体制を強化。

理想のスケジュールで脱毛を始めたい人を後押しします。

3種の脱毛器





レーザー波長：アレキサンドライト、ヤグ、ダイオード方式：熱破壊式、蓄熱式承認：全機器 厚生労働省承認取得

まゆりなclinic名古屋栄では、3波長のレーザーと2方式を組み合わせ、肌質や毛質、脱毛の進行段階に応じて機器を選択します。

1種類の機器だけでは対応しにくい太い毛、深い毛根、細かな産毛まで見据えた設備構成も特長です。

春に始める理由





就活や新生活では第一印象や清潔感への意識が高まりやすく、夏前の見た目ケアとして医療脱毛を始める人が増える時期です。

完了まで複数回の施術が必要だからこそ、春からのスタートが合理的。

夏本番までの計画を立てやすいタイミングです。

男性向け対応





対象部位例：ヒゲ、VIO、体毛対応機器：スプレンダーX、エクセルHRのヤグレーザー特長：太い毛、濃い毛、毛根が深い毛にアプローチ

男性の毛は女性より太く、毛根が深い傾向があるため、高出力レーザーや複数波長での対応が求められます。

同院ではヤグレーザーを搭載した機器を導入し、ヒゲやVIOなど男性特有の悩みにも対応しています。

断られた人の相談





相談対象：アトピー性皮膚炎、心臓ペースメーカー植え込み後、てんかん既往、身体的事情がある人など対応内容：診察・カウンセリングによる個別判断実績：約10,000件

アトピー性皮膚炎、心臓ペースメーカー・除細動器植え込み後、てんかん・けいれん発作の既往がある人、身体が不自由な人など、他院で断られたケースの相談も積極的に受け付けています。

施術の可否は個別判断となりますが、約10,000件の施術実績をもとに幅広い相談に向き合っている点も注目です。

介護脱毛ニーズ





将来の介護に備えて元気なうちに脱毛しておきたいという、介護脱毛の相談にも対応しています。

介護する側、される側の双方の負担軽減を見据えた選択肢として、早めに検討できる医療脱毛です。

まゆりなclinic名古屋栄では、名古屋栄エリアでは希少という3波長、2方式の体制で、就活や新生活、夏本番を見据えた脱毛需要に対応しています。

土日や夕方を含む受け入れ枠の拡大により、通いやすさの面でも選びやすくなります。

基礎疾患がある人や男性、介護脱毛を検討している人まで、幅広い相談先として注目したいクリニックです。

まゆりなclinic名古屋栄の医療脱毛受け入れ枠拡大の紹介でした。

よくある質問

Q. まゆりなclinic名古屋栄ではどのような脱毛機器を使っていますか？

A. 厚生労働省承認を受けたスプレンダーX、エクセルHR、メディオスターモノリスの3機器を導入しています。

アレキサンドライト、ヤグ、ダイオードの3波長と、熱破壊式、蓄熱式の2方式に対応しています。

Q. 医療脱毛はどのくらいの期間が必要ですか？

A. 一般的には完了まで5〜8回、数か月かかると案内されています。

夏のレジャーや就活、新生活に向けて整えたい場合は、春から計画的にスタートするのが適したタイミングです。

Q. 他院で断られた人でも相談できますか？

A. まゆりなclinic名古屋栄では、アトピー性皮膚炎や心臓ペースメーカー植え込み後、てんかん既往、身体的事情がある人などの相談も受け付けています。

施術の可否は診察とカウンセリングで個別に判断されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏前に始める医療脱毛計画！ まゆりなclinic名古屋栄「医療脱毛受け入れ枠拡大」 appeared first on Dtimes.