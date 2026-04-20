発売22年、初めて装い一新 『森永あじわいソフト』″バニラ感″高めてリニューアル
森永乳業は、『森永あじわいソフト バニラ』『森永あじわいソフト バニラ＆チョコ』を本日より全国でリニューアル発売する。発売から22年を迎えるロングセラーシリーズで、パッケージ変更は初めて。あわせて中身も11年ぶりに刷新したという。
【写真】新作に合わせて期間限定発売する『森永れん乳氷』、『森永れん乳氷バー』
コーンアイス市場では価格上昇が続く一方、日常的に楽しめるデイリーアイスの需要は引き続き堅調だという。物価高が続くなか、昔ながらの手頃な価格帯の商品が改めて注目を集めている。
『森永あじわいソフト』は、王道のソフトクリームのような味わいと、なめらかなくちどけが特長のソフトコーンアイス。今回のリニューアルでは、より親しみやすく視認性の高いデザインへとパッケージを刷新した。新パッケージには、乳業メーカーらしさを感じさせる牛のイラストもあしらわれている。
味わいの面では、一口目からおいしさを感じられるようバニラ感を高めたほか、食べ終わりまで甘さが残りすぎないよう後切れの良さも意識した。160mlのボリュームがありながら、最後まで飽きずに楽しめるよう工夫したという。「バニラ」はベーシックな味わいをより引き立て、「バニラ＆チョコ」は定番の2つの味を組み合わせながら、バニラの風味をより感じやすい仕立てとなっている。
【写真】新作に合わせて期間限定発売する『森永れん乳氷』、『森永れん乳氷バー』
コーンアイス市場では価格上昇が続く一方、日常的に楽しめるデイリーアイスの需要は引き続き堅調だという。物価高が続くなか、昔ながらの手頃な価格帯の商品が改めて注目を集めている。
味わいの面では、一口目からおいしさを感じられるようバニラ感を高めたほか、食べ終わりまで甘さが残りすぎないよう後切れの良さも意識した。160mlのボリュームがありながら、最後まで飽きずに楽しめるよう工夫したという。「バニラ」はベーシックな味わいをより引き立て、「バニラ＆チョコ」は定番の2つの味を組み合わせながら、バニラの風味をより感じやすい仕立てとなっている。