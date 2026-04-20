NHK『うたコン』で石川さゆり、鈴木雅之、純烈、FRUITS ZIPPERら出演「歌謡ミュージカル」放送
NHKの音楽番組『うたコン』の4月21日放送回は、五木ひろし、石川さゆり、鈴木雅之、純烈、デーモン閣下といった豪華出演者が登場する「歌謡ミュージカル」を放送する。
【写真】念願のFRUITS ZIPPERとの初共演に感情が高ぶりまくる志田未来
今回の「歌謡ミュージカル」は、鈴木雅之＆渋谷凪咲の名曲「渋谷で5時」から始まる、昭和、平成、令和のヒットソング満載のドタバタ物語。この日“五木商事（社長役：五木ひろし）”の新人歓迎会が、BARさゆり（ママ役：石川さゆり）で行われる。昭和、平成の名曲に加え、令和の最新曲が物語と絡み合い、とある人物（デーモン閣下）の来店をきっかけに物語はラブストーリーに発展する!?
生放送の緊張感の中で、繰り広げられるドタバタ歌謡ミュージカルの結末はいかに。劇中で登場するFRUITS ZIPPER（新入社員）、MAZZEL（新入社員）の最新曲は『うたコン』だけのスペシャルな共演で届ける。
■放送予定
4月21日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：石川さゆり、五木ひろし、渋谷凪咲、純烈、鈴木雅之、デーモン閣下、
FRUITS ZIPPER、MAZZEL、May J.
曲目（アーティスト50音順）：
「ウイスキーが、お好きでしょ」 石川さゆり
「日々呉々と」 石川さゆり
「千年の懸想文」 五木ひろし
「よこはま・たそがれ」 五木ひろし
「ありがとう」 純烈
「渋谷で5時（2026 Ver.）」鈴木雅之 渋谷凪咲
「め組のひと」 鈴木雅之
「愛が生まれた日」 デーモン閣下＆May J.
「君と目があったとき」 FRUITS ZIPPER
「Get Up And Dance」 MAZZEL
「別れても好きな人」 May J.＆純烈
【写真】念願のFRUITS ZIPPERとの初共演に感情が高ぶりまくる志田未来
今回の「歌謡ミュージカル」は、鈴木雅之＆渋谷凪咲の名曲「渋谷で5時」から始まる、昭和、平成、令和のヒットソング満載のドタバタ物語。この日“五木商事（社長役：五木ひろし）”の新人歓迎会が、BARさゆり（ママ役：石川さゆり）で行われる。昭和、平成の名曲に加え、令和の最新曲が物語と絡み合い、とある人物（デーモン閣下）の来店をきっかけに物語はラブストーリーに発展する!?
■放送予定
4月21日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：石川さゆり、五木ひろし、渋谷凪咲、純烈、鈴木雅之、デーモン閣下、
FRUITS ZIPPER、MAZZEL、May J.
曲目（アーティスト50音順）：
「ウイスキーが、お好きでしょ」 石川さゆり
「日々呉々と」 石川さゆり
「千年の懸想文」 五木ひろし
「よこはま・たそがれ」 五木ひろし
「ありがとう」 純烈
「渋谷で5時（2026 Ver.）」鈴木雅之 渋谷凪咲
「め組のひと」 鈴木雅之
「愛が生まれた日」 デーモン閣下＆May J.
「君と目があったとき」 FRUITS ZIPPER
「Get Up And Dance」 MAZZEL
「別れても好きな人」 May J.＆純烈