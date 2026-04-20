サカナクション、2026年秋に全国アリーナツアー開催｜アルバム4タイトルの重量盤アナログ化も決定

サカナクションが、2026年秋に全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM 2026」の開催を発表した。日程は9月8日（火）から10月4日（日）にかけて、東京・日本武道館、大阪・大阪城ホール、兵庫・神戸GLION ARENA KOBEの3都市、全10公演となる。

昨年行われた「SAKANAQUARIUM2025 “怪獣”」は、17会場34公演がすべて即日ソールドアウト。急遽追加されたKアリーナ横浜公演（2025年8月26日・27日）を含む半年以上にわたるツアーは、サカナクションの代表曲のMVを数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介による総合演出のもと、多くの観客を圧倒した。

今回も引き続き田中が演出を担当し、さらに進化したサカナクションのライブ表現が期待される。

また、サカナクションは7月22日に（水）には、過去にリリースしたアルバム「DocumentaLy」「sakanaction」「834.194」「アダプト」の4タイトルの重量盤アナログレコードを発売予定。

装丁は当時の仕様を踏襲し、すべて重量盤LPによる完全生産限定盤。サカナクションの名盤の数々を、アナログならではの音質で楽しめる。

サカナクションは8月14日〜16日に開催予定の『SUMMER SONIC 2026』への出演も決まっており、精力的に活動を展開している。

【開催概要】

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2026」

【9月】9月8日（火）東京・日本武道館9月9日（水）東京・日本武道館9月12日（土）大阪・大阪城ホール9月13日（日）大阪・大阪城ホール9月18日（金）東京・日本武道館9月19日（土）東京・日本武道館9月29日（火）兵庫・神戸GLION ARENA KOBE9月30日（水）兵庫・神戸GLION ARENA KOBE

【10月】10月3日（土）東京・日本武道館10月4日（日）東京・日本武道館

「SAKANAQUARIUM 2026」特設サイトhttps://sakanaction.jp/feature/tour2026

【リリース情報】

発売日：2026年7月22日（水）

重量盤アナログレコード4作品購入リンク：https://lnk.to/sakanaction_analog_part2

タイトル：DocumentaLy [重量盤アナログ] [2LP]品番：VIJL-60408〜60409税抜価格：6000円

タイトル：sakanaction [重量盤アナログ] [2LP]品番：VIJL-60410〜60411税抜価格：6000円

タイトル：834.194 [重量盤アナログ] [4LP]品番：VIJL-60412〜60415税抜価格：11600円

タイトル：アダプト [重量盤アナログ] [2LP]品番：VIJL-60416〜60417税抜価格：6000円