現地時間19日に行われたポルトガルリーグの第30節のベンフィカ戦でスポルティングMF守田英正が今シーズン初ゴールを挙げた。



ホームにベンフィカを迎えたスポルティング。守田はこの試合もスタメン出場を果たしたが、27分にハンドで先制点となるPKを献上してしまう。しかし、後半72分、右サイドからのクロスに飛び込み豪華なヘディングゴールを叩き込んだ。



スポルティングは守田のゴールで同点に追いついたが、後半ATに勝ち越しゴールを許してしまい、試合は1-2で終了。悔しい敗戦となったが、ポルトガルメディア『A BOLA』は守田にチームトップタイとなる「7点」（10点満点中）をつけた。





ダービーでやってのけた



宿敵ベンフィカとの大一番で魅せた

守田英正 値千金の同点ヘッド



ポルトガルリーグ第30節

スポルティング×ベンフィカ

DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/NVM3sn6xQl — DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 19, 2026

同メディアはPKを献上してしまった点にも触れたが、「彼は試合の重要な局面に何度も関与していた」とコメント。さらに続けて「チームの中でも特に冷静で的確なプレイを見せ、特にモルテン・ヒュルマンドの勢いがやや欠けていた分を補う役割を果たしていた。トリンコンらへ効果的にボールを供給し、キープすべき場面ではしっかり保持し、クリアすべき場面では迷わず処理。ロンドンでの試合で77分プレイしたにもかかわらず、その疲労の影響をほとんど感じさせなかった選手の一人だった」と守田を讃えている。W杯に向けて日本代表のメンバー入りを目指す守田にとってこのゴールは追い風となるか。シーズン終盤のさらなる活躍に期待だ。