スポルティングMF守田英正が今季初ゴール！ 後半AT被弾でベンフィカに敗れるも現地メディアは高評価 「チームの中でも特に冷静で的確なプレイを見せた」
現地時間19日に行われたポルトガルリーグの第30節のベンフィカ戦でスポルティングMF守田英正が今シーズン初ゴールを挙げた。
ホームにベンフィカを迎えたスポルティング。守田はこの試合もスタメン出場を果たしたが、27分にハンドで先制点となるPKを献上してしまう。しかし、後半72分、右サイドからのクロスに飛び込み豪華なヘディングゴールを叩き込んだ。
スポルティングは守田のゴールで同点に追いついたが、後半ATに勝ち越しゴールを許してしまい、試合は1-2で終了。悔しい敗戦となったが、ポルトガルメディア『A BOLA』は守田にチームトップタイとなる「7点」（10点満点中）をつけた。
W杯に向けて日本代表のメンバー入りを目指す守田にとってこのゴールは追い風となるか。シーズン終盤のさらなる活躍に期待だ。
ダービーでやってのけた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 19, 2026
宿敵ベンフィカとの大一番で魅せた
守田英正 値千金の同点ヘッド
ポルトガルリーグ第30節
スポルティング×ベンフィカ
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