THE JET BOY BANGERZが、2ndアルバム『JET BANGIN'』を7月1日にリリース。また、収録曲「Snaps」が5月15日に先行配信される。

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今作には新曲のほか、EP『まさか泣くとは思わなかった』からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録。初回生産限定LIVE盤には『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let's Dance～DARK13～」』のライブ映像を収めたBlu-rayが、初回生産限定MV盤には新曲のMVや過去のMV、メイキング映像、パフォーマンスビデオを収録したBlu-rayがそれぞれ付属する。FC盤にはライブ写真を使用したアナザーブックレットとFC盤限定絵柄のメンバー別トレカが封入される。

先行配信される新曲「Snaps」は、EXILE「ただ…逢いたくて」などのLDH作品を手がけてきた春川仁志とKaito Akatsukaによるチルなサマーラブソングとなっている。

なおTHE JET BOY BANGERZは、7月からグループとして初の単独ホールツアー『THE JET BOY BANGERZ LIVE TOUR 2026 ～JET BANGIN'～』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）