住信SBIネット銀行は、2カ月ものの円定期預金を対象に、通常金利と現金特典を合わせて年利1.00％相当（税引後 年0.79％相当）を還元するキャンペーンを開始した。対象期間中の預金残高の増額分が還元の対象となる。期間は5月31日まで。

期間中、円定期預金2カ月ものへ預け入れた資金のうち、キャンペーン前日の4月19日時点の円預金残高（普通・定期の合計）からの増額分に対して特典が付与される。定期預金の通常金利年0.375％（税引後 年0.29％）に加え、利息相当の現金として年0.625％相当（税引後 年0.49％相当）が別途上乗せされ、合計で年1.00％相当の還元を受けられる。

対象となる増額分は、5月31日23時59分時点の円預金残高から、4月19日23時59分時点の残高を差し引いた金額となる。期間中に新規で口座開設したユーザーは、基準残高が0円として判定されるため、預け入れた2カ月もの円定期の全額が特典の対象となる。

円預金残高を100万円増やし、その100万円を2カ月もの円定期預金に預け入れた場合、満期時に受け取れる通常の利息は約500円（税引後）となる。これに加え、今回のキャンペーンの特典として約833円（税引後）の現金が別途入金されるため、合計で約1333円相当の還元を受けられる。

特典の現金は、満期日に関わらず9月末頃に代表口座へ入金される。SBIハイブリッド預金や円仕組預金は残高判定の対象外となるほか、JAL支店、Vポイント支店などBaaS提携支店や法人支店は対象外。イチゴ、ブドウ、ミカンなどの「フルーツ名」が付いた支店やイルカ、クジラ支店といった対象支店の個人ユーザーが対象となる。