焼肉ライクで“最大9時間”食べ放題が2170円から 急がず自分のリズムで思う存分楽しめる
焼肉ライクは、新たな食べ放題「一人焼肉食べ放題」を20日より一部店舗で開始する。
【写真】臭いがつかない！焼肉ライクの無煙ロースター
同店は“1人1台の無煙ロースター”を導入し、自分のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店。「1人でも色々な部位を注文できる」「女性1人でもお店に入りやすい」「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供している。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめる。また、無煙ロースターのため換気能力が高く、臭いを気にすることなく利用可能。
同企画は、昨年12月より一部店舗で提供してきた食べ放題施策をベースに、提供店舗を拡大。さらにこれまで平日限定だった利用が、平日・週末を問わず楽しめるようになった（毎月29日の「肉の日」開催日を除く）。急がず、誰にも合わせず、自分のリズムで無限に焼肉を楽しめる、同店ならではの“一人焼肉”の価値を、そのまま食べ放題として提供する。
『カルビ付き一人焼肉食べ放題』（税込2670円）は、牛カルビ／牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子が食べ放題。
『一人焼肉食べ放題』（税込2170円）は、牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子が食べ放題。両プランとも、国産牛切り落としのみ1皿限りとなる。
実施時間は、一部店舗を除き午後1時から午後10時。時間内は無制限となる。
【写真】臭いがつかない！焼肉ライクの無煙ロースター
同店は“1人1台の無煙ロースター”を導入し、自分のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店。「1人でも色々な部位を注文できる」「女性1人でもお店に入りやすい」「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供している。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめる。また、無煙ロースターのため換気能力が高く、臭いを気にすることなく利用可能。
『カルビ付き一人焼肉食べ放題』（税込2670円）は、牛カルビ／牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子が食べ放題。
『一人焼肉食べ放題』（税込2170円）は、牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子が食べ放題。両プランとも、国産牛切り落としのみ1皿限りとなる。
実施時間は、一部店舗を除き午後1時から午後10時。時間内は無制限となる。