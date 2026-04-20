先週の巨人２軍はファーム・リーグ６試合で４勝１敗１分けだった。

１４日からは静岡でのハヤテ３連戦に２勝１分け。１７日からはＧタウンでの楽天３連戦に２勝１敗だった。

先週は野手では育成選手のルーキー知念大成外野手が出場３試合連続２安打で１０打数６安打。萩尾匡也外野手は１３打数５安打、打率３割８分５厘。萩尾はシーズントータルでも２軍で打率３割３分９厘と好調を維持している。

その他の野手では、昨秋の両股関節手術から復活を目指す吉川尚輝内野手が９打数５安打。ドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手は１１打数４安打。石塚裕惺内野手は１９日の楽天戦で豪快な２号３ランを放った。育成選手の鈴木大和外野手は出場４試合で３盗塁を記録し、今季１１盗塁でファーム・リーグ中地区盗塁ランキングトップに立つ。

投手ではドラフト３位左腕の山城京平投手が１５日のハヤテ戦で先発して３回１失点。雨のため５回コールドゲームとなった。

石川達也投手はリリーフとして３試合に登板して計４回無失点。アルベルト・バルドナード投手は２試合に登板して計２回無失点だった。

チームはここまで１３勝１０敗１分けで、ファーム・リーグ中地区２位。首位・ＤｅＮＡと１・５差になっている。