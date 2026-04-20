上沼恵美子が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演し、13日に迎えた71歳の誕生日を振り返った。

「先週は誕生日で、みなさんからたくさんプレゼントをいただきました」と明かし、「もし5年前に仕事をやめていたら、こんなことはなかったな」と、しみじみと話した。

プレゼントの中でもとくにゴージャスなのが「叶姉妹さんが毎年、大きなコチョウランを贈ってくださる。メッセージを添えてくれる。毎年、すごいコチョウランが届く」と紹介。さらに、その桁違いのセレブぶりを象徴する“ディオールの逸話”を明かした。

「叶姉妹さんって、あのオーラ。いつまでもきれい」と話しつつ、「ゴージャスやんか。ハワイのアラモアナショッピングセンターもイブニングドレスで歩きはんねん」と声を弾ませた。

強調したのが、現地の高級ブランド店で耳にしたというエピソードだった。「クリスチャン・ディオールの店がカドにある。その店で聞いたことがある」と前置きし、「叶姉妹さんが入ってきたら、貸し切りにして、カーテンを引くねんて」と、まるで映画のような対応を明かした。

入店と同時に“空間ごと特別仕様”になるという衝撃の超VIP待遇に「もう人生が違うな。われわれと」と驚きを隠せなかった。