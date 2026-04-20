&TEAM、ソウルで“没入型イベント”開催！プレゼントにフォトゾーンなど多彩な企画に注目

&TEAMが、ソウルの中心部に特別な“アジト”を設け、ファンとの距離をさらに縮める。

4月20日、所属事務所YX LABELSによると、&TEAMは日本3rdミニアルバム『We on Fire』の発売を記念し、来る25日にソウル・龍山（ヨンサン）アイパークモール「ザ・テラス」で大規模オフラインイベントを開催する。

【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

今回のイベント空間は、&TEAMの独自の世界観である“狼男アジト”を現実に再現したかのような演出で、ファンの没入感を最大限に高める。

会場では、狼の群れの仲間になる過程をテーマにした体験プログラムをはじめ、特別なデシベルテストでプレゼントがもらえる「ハウリングゾーン」、メンバーとの思い出を残せる「フォトゾーン」など、多彩なコンテンツが用意される。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

誰でも自由に参加できるオープン形式のイベントとして企画されており、音楽やパフォーマンスを超えて、&TEAMのチームアイデンティティと新譜の世界観を立体的に体験できる特別な場になると期待されている。

新アルバム『We on Fire』は、より高みを目指して飛躍しようとする&TEAMの力強い抱負と新たな挑戦を込めた作品だ。

本格的な活動に乗り出す&TEAMは、オフラインイベントに先立ち、21日にソウル・高麗（コリョ）大学の化政（ファジョン）体育館でファンショーケースを開催し、ファンと対面する。続いて来月13日からはアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」に突入し、グローバルな活動を加速させる見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。