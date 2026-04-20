「風、薫る」上坂樹里、直筆美文字でメッセージ公開「綺麗すぎて憧れ」「大人っぽい文字」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】女優の上坂樹里が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。直筆のメッセージを公開し、反響が寄せられている。
【写真】20歳「風、薫る」主演「見本のような美文字」直筆メッセージが話題
現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主演を務める上坂は、メモ帳に書いた直筆のメッセージを公開。「おはようございます！昨日は暑くて夏かと思いました」と切り出し、「連続テレビ小説『風、薫る』第4週は『私たちのソサイエティ』です。また大きく物語が動きます。今週もよろしくお願いいたします」と記している。
この投稿に、ファンからは「字が綺麗すぎて憧れ」「美しい」「大人っぽい文字」「毎日楽しみに見てます」「見本みたいな美文字」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳「風、薫る」主演「見本のような美文字」直筆メッセージが話題
◆上坂樹里、美文字公開
現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主演を務める上坂は、メモ帳に書いた直筆のメッセージを公開。「おはようございます！昨日は暑くて夏かと思いました」と切り出し、「連続テレビ小説『風、薫る』第4週は『私たちのソサイエティ』です。また大きく物語が動きます。今週もよろしくお願いいたします」と記している。
◆上坂樹里の美文字に反響
この投稿に、ファンからは「字が綺麗すぎて憧れ」「美しい」「大人っぽい文字」「毎日楽しみに見てます」「見本みたいな美文字」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】