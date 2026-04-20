女優の吉瀬美智子（51）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。スタジオにゲストとして生出演した女優・野呂佳代（42）に向けてコメントを寄せた。

2人は2024年放送の同局ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」での共演を機に距離を縮め、野呂を「ノンティー」と呼ぶ仲。野呂の人柄について、吉瀬は「意外とまじめ」と表現した。

そして“これだけは言っておきたいこと”として、野呂のSNSで「いろんな人とご飯に行ってるのを見た」という吉瀬は、「でも私とは2人でご飯、行ったことないな〜。クレーム？」とユーモアたっぷりに伝えた。

しかし「そろそろ主演をやっていいと思うんですよね」とまじめな話も。「主演をやった時には、私をバーター（交換条件）で使ってください」とリクエスト。最後に「ノンティー、これでいいかな？」と笑顔で締めた。

これを受けて野呂は「吉瀬さん、凄く素敵で」といい、吉瀬が指摘した自身の主演については「そんなわけはないんですけど、ありがとうございます」と謙そん。「インタビューを答えてくださって、ホントに申し訳ない、ありがとうございます」と恐縮しきりだった。

2006年、AKB48の第二期追加オーディションに合格し芸能界デビュー。SDN48へ移籍してキャプテンを務め、2012年の卒業後は、バラエティー中心に活躍し、5年ほど前から女優としての存在感も発揮。昨年はオリコン調べの「ブレーク俳優ランキング（女性編）」で1位に輝いた。