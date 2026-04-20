SUPER★DRAGONが、メジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』を7月15日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本情報は、4月19日に行われたライブツアー『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』の東京公演にて発表されたもの。メジャーデビュー後初の両A面シングルとなる本作は、TVアニメ『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』のエンディングテーマ「NUMBER」を含む全3曲を収録予定。CDは通常盤2種のほか、メンバーソロ盤9種の計11形態で発売される。

また、同公演内ではファンイベント『DRA FES 2026』の開催も発表。今回は8年ぶりとなる東京、大阪の2都市で行われ、9月24日にZepp Haneda (TOKYO)、グループ記念日にあたる9月27日にはZepp Osaka Baysideでの開催が決定している。詳細やチケット情報は後日公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）