K−POP代表的なファッショニスタのG−DRAGON（37）は、ピンクのスーツも似合う！ 自身の公式インスタグラムに18日、親友でサッカー韓国代表FWソン・フンミン（33）とのツーショットなどを公開した。

ピンクのスーツに黒縁メガネ、左胸にはデージー模様のブローチを付け、黒いちょうネクタイ姿だった。おとなしく両手を前に合わせており、舞台で見せる激しいパフォーマンスとは対照的だった。

韓国メディアのニュースエンは20日「公開された写真には、G−DRAGONの華やかな日常が映し出されている。ピンクのスーツにちょうネクタイを合わせたファッションも目を引いた。特に、LAFCに所属しているソン・フンミンとの親しげなツーショットが、世界中のファンの熱い関心を呼び起こした」と報じた。

また「2人はジャンルを超えた親友。ソン・フンミンは5日、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで行われたMLS第6節オーランド・シティ戦に先発出場し、チームを6−0の大勝に導いた。G−DRAGONは試合終了後、ソン・フンミンと熱いハグを交わす姿を公開し、話題となっていた」とも伝えた。