160.63　エンベロープ1%上限（10日間）
160.19　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.20　21日移動平均
159.04　10日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.89　現値
158.73　一目均衡表・転換線
158.22　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.45　エンベロープ1%下限（10日間）
157.06　一目均衡表・雲（上限）
157.00　100日移動平均
155.93　一目均衡表・雲（下限）
153.60　200日移動平均

今日のドル円の高値は21日線が控える159.20円となっている。この後も上値抵抗水準として意識される。