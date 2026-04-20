テクニカルポイント ドル円21日線 上値抵抗水準
160.63 エンベロープ1%上限（10日間）
160.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.20 21日移動平均
159.04 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.89 現値
158.73 一目均衡表・転換線
158.22 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.45 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
157.00 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.60 200日移動平均
今日のドル円の高値は21日線が控える159.20円となっている。この後も上値抵抗水準として意識される。
160.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.20 21日移動平均
159.04 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.89 現値
158.73 一目均衡表・転換線
158.22 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.45 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
157.00 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.60 200日移動平均
今日のドル円の高値は21日線が控える159.20円となっている。この後も上値抵抗水準として意識される。