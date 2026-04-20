ロイヤル系人気アイドルが意外な服を披露！庶民的なプライベート姿に「国民的アニメから学習したのねw」ドラマ＜ターミネーターと恋しちゃったら＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

その優雅な振る舞いなどから“ロイヤルキャラ”として確立し、ファンから“舘様”の愛称で親しまれている宮舘。4月18日（土）に放送された『ターミネーターと恋しちゃったら』の第3話では、そんな宮舘が“庶民感あふれる意外な服装”を披露し、SNS上で「とてつもなく似合ってますね」「いろんな時沢エータ見れて楽しい」とファンが盛り上がっていた。

【映像】宮舘涼太の割烹着姿の掃除シーン

◆エータが“国民的アニメのお母さんの服”を学習！

第3話の冒頭では、いつもスーツ姿のエータが、突然スーツの上に割烹着を着た姿で掃除をする一幕が。

くるみが「なんで割烹着？」と質問すると、エータは「日曜日の夜、そちらのテレビで放送されていたアニメーションの登場人物が着用していました。主人公の母親と思しき方でしたが」と回答。くるみはそのアニメにピンときたようで、「ああ、あれね」と返す。

するとエータは腕を広げて自らの姿を見つめながら「この時代の国民的作品です。私の認識が間違っていますか？」と不安げに尋ねた。これにくるみは「ううん。いいんじゃない？」と返し、エータを肯定するのだった。

“ロイヤルキャラ”の宮舘が割烹着姿でいそいそと掃除をするこのワンシーンに、SNS上では「割烹着の理由が可愛すぎ」「国民的アニメから学習したのねw」「発想が面白すぎる」といったコメントが投稿された。