ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352.T>が後場一段高となっている。同社はきょう午後１時ごろ、グループのｅｎａｂｌｅＸがカソク（東京都新宿区）と、フィジカルＡＩを活用したホテルオペレーションＤＸの推進に向けた戦略的パートナーシップを締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



両社は住宅・ホテル業界における現場のナレッジ・ワークフロー・データの専門性を強化し、フィジカルＡＩ事業を本格的に展開していく予定。また、住宅・ホテル領域にとどまらず、さまざまな業界とコラボレーションしながらフィジカルＡＩのフィールドオペレーションへの実装・応用に積極的に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS