「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



キオクシアはきょうも断トツの売買代金をこなし、株価も反発に転じた。ただ、テクニカル的には前週１４日に３万６８７０円の上場来高値を形成後、下値を探る動きで５日移動平均線を下回っており、正念場といえる。売買代金は前週末１７日まで８営業日連続で１兆円を上回るなど驚異的な水準をこなし、特に最高値をつけた１４日は１兆６０００億円台まで膨らみ歴代最高を記録した経緯がある。一方、足もとの株価がこのまま５日線を大きく下回る展開となると、同移動平均線も下向きに変わり、戻り売り圧力が強まる可能性も意識されているようだ。



出所：MINKABU PRESS