ONE OK ROCKのTakaが自身のインスタグラムを更新し、佐藤健、三浦翔平、吉高由里子ら豪華メンバーとの集合ショットを披露した。

■Taka「写真はAIです」と冗談交じりに紹介

4月17日に誕生日を迎えたTakaは「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と報告。合わせて豪華な集合写真を公開した。

写真の中心にはTakaが陣取り、その左には満面の笑みを浮かべる吉高、右隣にはなぜかしかめっ面の佐藤の姿が。さらに背後には、マスクをずらしてピースサインを見せる三浦や穏やかに微笑む千鳥のノブ、そして真顔でシュールな存在感を放つ天竺鼠・川原克己も並んでいる（1枚目）。

特に注目を集めたのは、東京都北区にあるJR王子駅北口の看板だ。Taka本人は「写真はAIです」とジョークを添えている。これに対してファンからは「王子駅ってホント？」「豪華すぎる」「メンツ強すぎ」と驚愕の声が集まった。

また別の写真では、川原とTakaに加え、山田孝之が収まった3ショットも公開（2枚目）し大きな話題を呼んでいる。このTakaの誕生日報告には、MEGUMIが「先生！おめでとう御座いますー」とコメント。さらに、モデルのすみれが「Happy Birthday bro!!!」と祝福を贈った。

■写真：ワンオクTakaを中心に、佐藤健や三浦翔平など“AI”と疑ってしまうほどの豪華な集合ショット