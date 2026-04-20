小柳ルミ子、デビュー55周年記念＆大阪30年ぶりライブ「これからも歌って踊れるエンターテイナーを目標に」
歌手で俳優の小柳ルミ子が18日、大阪・サンケイホールブリーゼ（大阪市）で「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」を開催した。
【ライブ写真】美脚も際立つゴージャス衣装でも魅了
大阪でのライブは約30年ぶり。デビュー曲「わたしの城下町」から大ヒット曲「瀬戸の花嫁」、3月3日にリリースしたデビュー55周年記念の58枚目シングル「愛は輪廻転生」、昨年７月に亡くなった愛犬ルル（5代目）への感謝と愛を歌った感動的なバラード「あなたがいたから」など、全17曲（メドレー含む）を熱唱した。
新曲「愛は輪廻転生」は、長年小柳のボイストレーナーを務めるシンガー・ソングライター向井浩二が作曲を担当、作詩は向井と小柳が共作した。管楽器をふんだんに使った華やかなアレンジはブロードウェイミュージカルを想起させ、歌手であり俳優でもある小柳ルミ子の魅力を存分に発揮。歌詞にある「私、人生のプロですから！」を高らかに宣言した。
小柳は「長い間歌ってこれたのも応援してくださるファンの皆様のおかげです。今日は感謝の想いを込めて歌いました。これからも歌って踊れるエンターテイナーを目標に、日々努力を続け、皆様に希望や幸せを届けられるように頑張ります」と伝えた。
アンコールではサプライズゲストとして、長年親交のあるお笑いコンビ・ハイヒールのモモコが登場。花束を持ってお祝いされ、感激していた。
■「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜」
01. 愛は輪廻転生
02. わたしの城下町
03. 京のにわか雨
04. 春のおとずれ
05. 桜前線
06. 雨
07. スペインの雨
08. 泣きぬれてひとり旅
09. メドレー 来夢来人〜乾杯！〜乱
10. お久しぶりね
11. 星の砂
【アンコール】
12. 今さらジロー
13. 愛は輪廻転生
14. あなたがいたから
15. 瀬戸の花嫁
【ライブ写真】美脚も際立つゴージャス衣装でも魅了
大阪でのライブは約30年ぶり。デビュー曲「わたしの城下町」から大ヒット曲「瀬戸の花嫁」、3月3日にリリースしたデビュー55周年記念の58枚目シングル「愛は輪廻転生」、昨年７月に亡くなった愛犬ルル（5代目）への感謝と愛を歌った感動的なバラード「あなたがいたから」など、全17曲（メドレー含む）を熱唱した。
小柳は「長い間歌ってこれたのも応援してくださるファンの皆様のおかげです。今日は感謝の想いを込めて歌いました。これからも歌って踊れるエンターテイナーを目標に、日々努力を続け、皆様に希望や幸せを届けられるように頑張ります」と伝えた。
アンコールではサプライズゲストとして、長年親交のあるお笑いコンビ・ハイヒールのモモコが登場。花束を持ってお祝いされ、感激していた。
■「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜」
01. 愛は輪廻転生
02. わたしの城下町
03. 京のにわか雨
04. 春のおとずれ
05. 桜前線
06. 雨
07. スペインの雨
08. 泣きぬれてひとり旅
09. メドレー 来夢来人〜乾杯！〜乱
10. お久しぶりね
11. 星の砂
【アンコール】
12. 今さらジロー
13. 愛は輪廻転生
14. あなたがいたから
15. 瀬戸の花嫁