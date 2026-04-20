◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発登板し、5回途中3失点で勝ち負けはつかず。試合後、デーブ・ロバーツ監督が投球内容を振り返りました。

前回は4回94球2失点で敗戦、5与四球と制球に苦しんだ佐々木投手。試合前にロバーツ監督は報道陣へ「積極的に攻めてほしい。四球を出さなければ効率よく投げられると思う」と語っていましたが、佐々木投手はその言葉通り3回まで2被安打無四球無失点、わずか26球で抑える好投を見せます。

しかし4回、2安打2与四死球で1失点。5回には先頭に被弾するなど3連打を浴び2失点し、さらにピンチを招いて降板しました。

試合後に指揮官は佐々木投手の投球を「良くなっていた。効率も良く、必要な場面でゴロを打たせたり、フライでアウトを取れていた」と前回から改善したことを評価。

5回のイニング途中での交代には「本当は5回(終わり)まで投げてほしかったが、ランナーが出た場面でアレックス(ベシア投手)の方が流れを保てると判断した」とその理由を明かしました。