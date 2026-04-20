インスタグラムで報告

カーリングの中部電力・江並杏実が20日、インスタグラムで第1子の出産を発表した。「おかげさまで母子ともに健康に過ごしております」と報告している。

26歳の江並は20日、自身のインスタグラムを更新。「【ご報告】麗らかな春の日差しが心地よい季節に、第1子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康に過ごしております」とつづり、赤ちゃんの足裏を写した写真を投稿した。

続けて「たくさんの方々のご理解やサポートにより、元気な赤ちゃんを産むことができて感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と感謝。「今後は赤ちゃんとの時間を大切にしながら、復帰に向けて少しずつ頑張っていきたいと思います！」と競技復帰への意気込みを記した。

江並はSC軽井沢クラブのカーリングエリートアカデミーを経て、女子SC軽井沢クラブの一員として活躍。2018年度の日本ジュニア選手権で優勝し、2022年度の日本選手権でも準優勝に貢献した。2023年4月から中部電力に移籍している。昨年11月に自身のインスタグラムで妊娠を公表。「産後は2030年オリンピックを目指し、復帰に向けて頑張っていきます」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）