「誰！？」テーマパークで、勝手に客を誘導する迷惑客 → スタッフの『粋な計らい』で、ハッピーエンドへ！

テーマパークが好きすぎて、思わず“スタッフ気分”でお客さんを案内してしまった男性。

ところが、その行動が思わぬトラブルに発展してしまいます。

落ち込む彼を変えたのは、ある意外な提案でした。

「好き」をどう活かすかで、人はこんなにも変わる。

そんな気づきをくれるエピソードです。

テーマパークを愛する男性

友人たちの楽しそうな声に包まれて、B男さんは嬉しそうに笑っていました。

かつては自分の気持ちを優先してしまっていた彼が、今ではその豊富な知識を活かし、まわりを楽しませる存在に。

その変化は、まさに“伝え方ひとつ”で生まれたものだったのかもしれません。

好きという気持ちを、誰かの楽しさにつなげる。

そんな素敵な在り方に気づかせてくれる、心温まる出来事でした。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2026年1月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：日向みなみ

出産を機に、子どもとの時間を最優先できる働き方を模索し、未経験からWebライターの世界へ。ライター歴10年の現在は、オンライン秘書としても活動の幅を広げている。自身の経験を元に、子育てや仕事に奮闘する中で生まれる日々の「あるある」や「モヤモヤ」をテーマに、読者のみなさんと一緒に笑って乗り越えるよう、前向きな気持ちになれるコラムを執筆中。