2025年度に日本を訪れた外国人客（インバウンド）は4282万9443人で、年度として初めて4000万人を上回った。日本政府観光局が15日、3月の速報値を発表したもので、24年度からは397万人増加した。

円安に加え、日本への旅行そのものが人気で、韓国や台湾などアジアからの旅行者数が大きく増加。アメリカやヨーロッパ、オーストラリアからの客数も伸びた。消費額も増えており、観光庁が3月31日に発表した25年の訪日客消費額（確報）は過去最高の9兆4549億円だった。

一方で、中国からの客は減少を続けている。台湾をめぐる昨年11月の高市早苗首相の国会答弁に中国が反発し、日本への渡航自粛を要請したことを受け、4カ月連続で前年を大きく下回っている。さらに、中東情勢の悪化の影響も出始めており、中東地域からの客は、前年3月より30.6%減の1万6700人だった。

そんな中、人気が高まっているのがインバウンド婚だという。外国人カップルに日本で挙式と観光をセットで楽しんでもらうもので、新婚旅行を兼ねて長期滞在するカップルが多く、宿泊や飲食、買い物など、招待客分も含め幅広い消費につながるという。

「日本の婚姻件数は1970年代の約110万組をピークに減少し、近年は50万組を下回っています。さらに、結婚するカップルも結婚式を挙げなかったり、ジミ婚だったりとブライダル業界は厳しい環境に置かれているのが現状です。一方、インバウンド婚は市場拡大が見込まれています。円安で婚礼費用が割安になり、日本観光の人気が根強いからです。そのため関連業界はインバウンド婚に力を入れ始めています」（情報誌編集者）

考えてみれば、海外で挙式する日本人カップルも珍しくはない。その逆バージョンがあっても当然といえば当然かもしれない。