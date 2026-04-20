フリーアナウンサー武田真一が20日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」に出演。京都府南丹市で市立園部小に通う安達結希さんの遺体が遺棄され、遺体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者が逮捕された事件をめぐり、メディアが連日報道を続けることについて自身の思いを語った。

結希さんが行方不明になったことが伝えられて以降、各メディアが報道を続け、父親が容疑者として逮捕された後も犯行や事件の背景に関する詳報が続いている。

武田は「この事件については本当に私自身もいろんなことを考えるんですけど」と切り出すと「本来共有すべきなのはなぜこんな事件が起きたのか、そして私たちの社会の中で子どもを守れない何か課題があるとすれば、それは何なのかを考えていくことだと思います」とコメントした。

一方で「ただあまりにも謎が多くて、現段階ではこの事件のディテールを一つ一つ伝えていくことしかない。非常にもどかしいんですけれども、それが将来ですね、今後そういった本質的な議論につながる材料になるかもしれないと思って今日もお伝えしてまいります」と語り、複雑な表情でニュースを続けた。