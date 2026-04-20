銀座コージーコーナーと、ロッテは、コラボレーションによって共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を4月24日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーションして4年目。

これまで多くの消費者に楽しんでもらい、「チョコクリームがおいしい」「これはリピした」「定番にしてほしい」と好評を得たという。今年新たにラインアップした「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、ガーナの濃厚でコクのある味わいと、スフレならではの“ふわシュワッ”と軽やかな食感を同時に楽しめる“軽いのに濃い”にこだわった一品。

一昨年来人気の「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2層仕立て。今年は、この2種のクリームのうち、舌に長く残り余韻を左右するカスタードクリームのチョコ感をアップさせ、今まで以上にガーナのコクを感じてもらえるようになった。

「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、芳醇なカカオの味わいをどっしりと濃厚なムースで楽しめる。また、今年も母の日期間にはピックのロゴを「Ghana」から「haha」に変えて販売する。

ガーナの魅力をさまざまに楽しめる3品となっている。ティータイムや母の日のプレゼントに、ぜひ利用してほしい考え。



「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」

「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコレートスフレになっている。スフレならではの“ふわシュワッ”と軽やかな食感とともに、「ガーナ」のおいしさを堪能してほしい考え。



「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」

「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねた。「ガーナ」のとろける口どけと芳醇なカカオの味わいを堪能できる、濃厚で贅沢なチョコレートケーキになっている。



「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」

「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」は、ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコカスタードと、「ガーナブラック」を使用したチョコホイップクリームを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。昨年に比べチョコ感がさらにアップしたまろやかでコク深いチョコカスタード、カカオを感じるホイップクリーム、シュー皮が一体となってとろける口どけのよさを楽しんでほしいという。

［小売価格］

＜ガーナ＞チョコレートスフレ：734円

＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ：637円

ジャンボシュークリーム（ガーナ）：248円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp