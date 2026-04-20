不二家は、バンダイの人気商品とコラボした、遊び心満載のスイーツ「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」を全国の不二家洋菓子店で4月27日から発売する。

不二家洋菓子店では、バンダイとコラボレーションした商品を発売する。バンダイの人気商品である「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」や「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を使用した、遊び心満載のスイーツが登場。まるで探検気分で発掘するような楽しさが詰まった、子どもも大人も夢中になれるスイーツをぜひ楽しんでほしい考え。





「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」は、ココアスポンジにチョコクリームとシャンテリークリームを重ね、地層を表現。上面には「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」のチョコや恐竜の卵に見立てた生ミルキー、チョコチップを飾った。中に潜んだ「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を掘り当てるのも楽しい、ワクワク感のあるパフェデザートになっている。同コラボレーション限定の描き下ろしデザイン“恐竜に乗ったペコちゃん”をあしらったカップとペーパープレートにも、ぜひ注目してほしいという。

［小売価格］626円（税込）

［発売日］4月27日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp