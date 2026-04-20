明治は、「みんなに、おいしく、おもしろく」をコンセプトに展開している「きのこの山」が50周年を迎えたことを記念し、懐かしさを感じられる駄菓子屋さんのきなこ棒をイメージした特別フレーバー「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を、4月28日から関西限定で発売する。

「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」は、きなこ棒風味のチョコレートとサクサクのクラッカーを合わせた。駄菓子屋さんのきなこ棒のような、どこか懐かしく、香ばしくて素朴でほっとする、やさしい甘さの「きのこの山」になっている。





パッケージの表面は、関西ゆかりのモチーフをふんだんにあしらいにぎやかな街並みを演出し、どこか懐かしく温かみある昭和レトロなデザインにした。裏面には思わず会話が弾む「関西あるある」を用意した。限定フレーバーと「関西あるある」が、楽しいコミュニケーションのひとときを演出する。

同社の大阪工場で開発された、大阪生まれの「きのこの山」50周年感謝商品をエリア限定で発売することで、地域から愛されるブランドを目指す。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月28日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp