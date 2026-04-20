タレントで女優の野呂佳代（42）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。一風変わった夫婦円満の秘訣（ひけつ）を語った。

3年の交際を経て、テレビディレクターの男性と2020年に結婚した野呂。同番組で、ゲストへの勝手なイメージとして「結婚生活ラブラブっぽい」との指摘に、三角の札で回答した。「“ラブラブなんです”って自分で言いたい人はあんまりいないと思ってる。信用できない」とぶっちゃけた。

夫との生活について「私が1人暮らしみたいなノリで暮らしちゃってる」という野呂。仕事で多忙になり家事がおろそかになると、お互いに不満がたまりケンカに発展するという。

ある時、夫から「ねぎらいがない」と指摘され、自分なりに伝えているつもりだったが「伝わってない」と一大決心。「最近は、何でもかんでも“ねぎらい”って紙に書いて貼るようにした」と打ち明けた。

感謝するだけではなく、文字で表現することで「これはねぎらいなんですよ」と明確に伝わるといい、「そう示したほうが彼には分かりやすい」と野呂。「お土産を買って来たら、ポストイットに“ねぎらい”って書いて渡して」と話した。

これにMCの「ハライチ」澤部佑は「昔の“天誅（てんちゅう）”みたい」と笑ったが、LINEメッセージのやり取りでも、愛犬の面倒をみてくれた夫に対し「“ありがとう”って送った後に、足りなかったらダメだなと思って“ねぎらい”って送ってます」と説明。さらに映画を見に行く際も「映画予約しといたよ」「この席です」「ねぎらい」と使用例を解説していた。