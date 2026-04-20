メーガン妃とヘンリー王子はオーストラリア訪問を終えて米国に帰国したが、英国国民の圧倒的多数（４対１）が、夫妻が爵位を商業目的で利用することに反対していることが明らかになった。英紙メール・オン・サンデー紙が１９日、報じた。

同紙が独自に行った世論調査によると、ウィリアム皇太子が所得税の納税額を公表することを拒否していることへの批判が高まる中、国民の間ではヘンリー王子が自身の財政状況をより透明性をもって開示することを求める声が強いことが明らかになった。

メーガン妃とハリー王子夫妻による４日間のオーストラリア訪問の最終日、メーガン妃はシドニーで開催された最高１７００ポンド（約３７万円）高額ＶＩＰイベント「ハー・ベスト・ライフ」リトリートに出演し、参加者と質問をしたり写真撮影に応じた女性ファンたちと２時間を過ごした。メーガン妃は参加費だけで最大１２万ポンド（約２５７３万円）の収入を得たと報じられている。

昼間のテレビ番組のセットのようなステージ上のピンクの肘掛け椅子に座ったメーガン妃は集まった女性たちに「そろそろ自分自身に投資してもいいかしら？」と問いかけたという。

しかし同紙の独占分析によると調査会社「ファウンド・アウト・ナウ」がリサーチした結果、２０００人の英国成人のうち６１％が、ヘンリー王子とメーガン妃は「商業的または個人的な利益のため」サセックス公爵位を使用することを許されるべきではないと考えていることが明らかになった。

一方でわずか１６％が、爵位を金儲けの事業に利用することを許可されるべきだと考えており、２３％は分からないと答えた。分からない人を除くと、賛成が８０％弱、反対が２０％という割合になる。

ツアー中に「世界で最も誹謗中傷されている人物」だと不満を漏らしたメーガン妃は、慈善活動で着用する衣装を中心としたオンラインショッピングプラットフォームからも収入を得ていると報じられている。

一方、ヘンリー王子はメルボルンで開催された「インターエッジ・サミット」にゲストスピーカーとして登壇し、プラチナ会員チケットは１２５０ポンド（約２７万円）で販売された。夫妻に近い関係者によると、今回の訪問は大成功であり、今後の外遊の青写真となるだろうとのことだ。

ある関係者は「我々はテストした作戦通りにやった。うまくいった」と語っているという。しかしＶＩＰイベントでわずか２時間の出演で終わったメーガン妃には批判の声も上がっており、今後も厳しい目が向けられそうだ。