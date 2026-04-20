ジェジュン＆秋山成勲らがマスターに！音楽界の“原石発掘”を目指す新番組誕生へ

ENAの新番組『THE SCOUT』が、“マスター軍団”の歌手イ・スンチョル、ジェジュン、ガールズグループRed Velvetのウェンディ、バンドDAY6のYoung K、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とともに、音楽界の原石発掘に乗り出す。

成長型音楽プロジェクト『THE SCOUT：生まれ変わる星』（原題・以下、『THE SCOUT』）が、来る5月8日20時に初放送を控えるなか、早くも熱い関心が寄せられている。

【写真】ジェジュン＆秋山成勲、プライベートでも仲良し

同番組は、最高のプロたちがポテンシャルはありながらも、日の目を見ることができなかった「原石」を発掘し、新たな方向性と可能性を提示する番組だ。

そんななか、16人の“ミューズ”（原石）をグローバルスターへと成長させる“マスター軍団”が、番組をより楽しむためのポイントを公開した。

（写真＝ENA）『THE SCOUT』マスター軍団

左からYoung K、ジェジュン、イ・スンチョル、ウェンディ、秋山成勲

なかでも、“K-POPの元祖グローバルスター”からプロデューサーへと活動領域を広げたジェジュンは、番組の核心として「アイデンティティのメイクオーバー」を挙げた。

彼は、「（ミューズたちが）自分がどのような人なのか、自分に足りない点と強みは何なのか、なぜステージに立つのかという問いに答えがなければ、結局『似たような人』で終わってしまう」と強調した。

（写真＝ENA）ジェジュン

また、全体のフィジカル＆メンタルマスターとしてほかの4人のマスターと連携する秋山成勲は、劇的な“メイクオーバー”にはフィジカルと精神力も含まれるとし、「16人のミューズ全員に大きな可能性がある。大きな変化が期待できる」と伝えた。

続けて、「僕はやはりバラエティの要素も担当していると思う。激しいサバイバルのなかで、面白く愉快な雰囲気を作りたい」と、並々ならぬバラエティセンスへの期待を抱かせた。

（写真＝ENA）秋山成勲

『ザ・スカウト』には、5人のマスターのほかにも、30人のディレクターとトレーナーが合流し、完成度を高める。

彼らとの連携について、ジェジュンは「核心は方向性の単一化だ」として、「不要なフィードバックを減らし、選択と集中を通じて、完成度を高めようと思う。良いチームとは意見が多いチームではなく、同じ方向に向かって動くチームだと考えている」と指摘した。

最後に、“審査員界のレジェンド”イ・スンチョルは、「この番組を通じて、人々にどのような『本物の歌手』を見せたいか」という質問に対し、「『本物の歌手』という言葉は矛盾している」と主張した。

彼は、「歌手の音楽は、ファンの選択にかかっているのであって、歌の実力によって級をわけることも矛盾だと思う。それこそが『THE SCOUT』が誕生した理由でもある。選択があるだけで、脱落はない！」と叫んだ。

また、秋山成勲は、「ミューズたちが成功して大きなステージに立つことになったら、僕たち（マスター軍団）を思い出してくれたら嬉しい」とミューズへの思いを明かし、エールを送った。

（記事提供＝OSEN）