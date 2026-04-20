3児の母・近藤千尋、娘2人をハグ 朝の散歩姿公開「寝起きと思えない美しさ」「美人親子」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】モデルの近藤千尋が4月19日、自身のInstagramを更新。子ども達との散歩の様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル、“お揃いコーデ”長女＆次女と密着
近藤は「寝起きで朝散歩」とつづり、写真を投稿。白のチュニックとデニム、ジャケットとキャップを合わせた近藤と、薄いブルーデニムと茶色のTシャツを着た長女と次女で並んだ3人の後ろ姿や、抱き合う姉妹を抱きしめる近藤の仲の良いショットを披露している。
この投稿に「姉妹お揃い可愛い」「寝起きと思えない美しさですね」「美人親子」「素敵な休日」「仲良し姉妹素敵」「親子仲が良くて羨ましい」などと話題となっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル、“お揃いコーデ”長女＆次女と密着
◆近藤千尋、姉妹との散歩姿公開
近藤は「寝起きで朝散歩」とつづり、写真を投稿。白のチュニックとデニム、ジャケットとキャップを合わせた近藤と、薄いブルーデニムと茶色のTシャツを着た長女と次女で並んだ3人の後ろ姿や、抱き合う姉妹を抱きしめる近藤の仲の良いショットを披露している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「姉妹お揃い可愛い」「寝起きと思えない美しさですね」「美人親子」「素敵な休日」「仲良し姉妹素敵」「親子仲が良くて羨ましい」などと話題となっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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