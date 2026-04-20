“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手RAIN、5月に電撃カムバック決定！約4年ぶりの新曲リリース

歌手兼俳優RAIN（チョン・ジフン）が、5月にカムバックする。

4月20日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、最近Netflix『ブラッドハウンド』シーズン2で悪役“ペクジョン”として演技変身に成功したRAINが、来る5月に新曲をリリースし、電撃カムバックする。

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関係者によると、今回の新曲はこれまでRAINが披露してきたパフォーマンス中心の楽曲とは異なり、新たな感性を盛り込んだ作品になるという。

5月の新曲リリースを皮切りに音楽界へ復帰するRAINは、年末まで多彩な活動を通じて大衆と交流していく予定だ。

（写真提供＝OSEN）RAIN

なお、RAINの新曲リリースは2022年のシングル『DOMESTIC』以来、約4年ぶりとなる。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。