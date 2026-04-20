「元祖アイドルアナ」としてフジテレビで活躍したフリーアナウンサー寺田理恵子（６４）の長女で、シンガー・ソングライターのゆりえ（３５）が２０日までに、俳優・俳優の大浦龍宇一（５７）との離婚を報告した。

ゆりえは自身のブログで「ご報告」と題し、「日頃よりお世話になっている皆さまへご報告があります。私事ですが、今年１月に離婚致しました。彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました」と説明。

「舞台を通じて出逢ってからおよそ８年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています。これからは互いに励まし合える存在になれたらと思っています」とつづり、「彼は俳優の道を、私は音楽の道に力を注いで参りますので、これからも温かく見守って頂けたら嬉しいです。引き続き宜しくお願いします」と呼びかけた。

２０１９年に結婚。年の差２２歳のゴールインとして注目を集めていた。大浦は１９日に自身のブログで「今年１月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と離婚していたことを報告した。