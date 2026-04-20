日本ハムの新庄監督（54）は昨年10月、自身のインスタグラムで、「来年は開幕1カ月後には6ポジションを固定する考えです」と明言した。

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その言葉通り、今季は開幕から水谷を「1番・左翼」、清宮幸が「2番・一塁」で、「3番・DH」のレイエス、「4番・三塁」の郡司、「5番・右翼」の万波まで固定し、捕手は田宮に一任した。これで安定感のある戦いを──と思いきや、その構想は早くも崩壊寸前だ。

1番打者を務めた選手は昨19日までに、すでに9人。守備も安定するどころか、リーグ断然ワーストの20失策だ。

16日のロッテ戦では1試合で5失策。ここで新庄監督が動いた。それまで6失策の清宮と、5失策の郡司を17日の西武戦でスタメンから外し、19日の同戦はさらに大胆な守備シャッフルをした。

清宮を今季初となる左翼で起用すると、守備に難がある水谷を中堅に配置。さらに西川を10年ぶりに一塁に就かせた。まるでオープン戦、昨季までの日替わり打線を彷彿させるスタメンだった。

「この日の先発は有原。清宮は有原の先発時に2試合連続で失策していたので、新庄監督なりの配慮でしょう。ところてん方式で水谷、西川の守備位置も変更となったのだが……」（球団OB）

その有原が6回5失点でKOされると、七回の守備から清宮を一塁、水谷を左翼、西川を中堅と“通常通り”に変更。ここからが“悪夢”の始まりだった。

2点を追う八回、1死走者なしで奈良間が打球をファンブルして走者を出すと、エラー劇場の開幕だ。清宮がバント処理で野選、悪送球すると、奈良間も野選。中堅に戻った西川も悪送球で無駄な進塁を許した。挙げ句、源田に自身初の満塁弾を食らい、この回だけで8失点である。終わってみれば3-15の大敗。3失策2野選1暴投と、守備のもろさが改めて浮き彫りになった。

「昨季は20試合で16失策で、今季は20試合で20失策。守備位置固定でエラーが減るどころか増えたのは、新庄監督も誤算だったのではないか。守備や打順のテコ入れも頻繁に行うようになった。このまま『トライアウト』再開となっても、なんら不思議ではありません」（前出のOB）

開幕1カ月で6ポジション固定は、かないそうにない。

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日本ハムといえば、エース伊藤大海がWBCのベネズエラ戦で逆転3ランを被弾。これが決勝点となり、SNS上では誹謗中傷が噴出した。だが、現場からは「あれは伊藤の責任ではない。戦犯は侍ジャパンのベンチだ」との声が上がっている。いったいどういうことか。聞けば唖然とする、杜撰すぎるベンチワークの実態とは。●関連記事 【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！ では、それらについて詳しく報じている。