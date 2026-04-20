「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）の元妻でタレント美奈子（43）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子だくさんならではの子育てを語った。

美奈子のワンオペ育児の秘けつとして「楽をしたければ6人産むべし」と紹介された。スタジオからは驚きの声が上がり、タレントの峯岸みなみは「それが楽じゃないんだよって話になってきますけど」と口にした。

美奈子は「6人いると6人でコミュニティができているので、子供たちで完結してくれる」と説明。「宿題を見てくれたりとか、けんかになったら上のお姉ちゃんが“あなたが違うんじゃない”とか。そういう話をお母さん代わりじゃないけど、やってくれるのが凄く楽になったなって思います」と話した。

峯岸は「意外と親の言葉より響いたり素直に聞けたりするかもしれないですよね」と共感を寄せた。

美奈子は、5人の子どもをもうけた最初の夫と2度の離婚を繰り返し、3度目の結婚だった林下氏とは2011年結婚。末っ子の女児1人をもうけたが、2年後の13離婚していた。現在、6人の子どもを育てている。