ピラフ星人が、新曲「Shalala」のCDを6月17日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：【映像あり】ピラフ星人、新曲「Shalala」使用のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』ノンクレジットEDムービー）

本楽曲は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のエンディングテーマに起用されており、4月19日に先行配信されている。配信にあわせて、同アニメのノンクレジットエンディングムービーも公開された。

CDは完全生産限定盤での発売となり、3月に日本武道館で開催されたワンマンライブ『ピラフ星人ワンマンライブ “卒業式 at 武道館”』の映像を収録したDVDのほか、オリジナルキラキラシールも付属する。CDには「Shalala」に加え、カラオケバージョンとアニメエディットを含む全3曲が収録される。

また、CDショップごとに異なる購入特典が用意されており、Amazon.co.jpではメガジャケ、楽天ブックスではオリジナル缶バッジ、アニメイトではオリジナルミニフォト、セブンネットではオリジナルアクリルカラビナ、Sony Music Shopではオリジナルアクリル目印チャームがそれぞれ付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）