国が主張する「東京都と４６道府県の税収格差」の是正（偏在是正）や地方税制の課題を巡り、東京都の小池百合子知事と片山財務相が２０日、都庁で面会した。

小池氏は面会後に記者団の取材に応じ、２００８年度の税制改正以降、他の道府県に配分された都財源について、「何に使われ、地方の財源の充実につながったのか不明だ」と述べ、使途の検証などを求めたことを明らかにした。

面会は約２０分間にわたり行われた。都側は山下聡・副知事ら、財務省は総務・地方財政を担当する末光大毅・主計官らが同席した。

面会の冒頭、小池氏が現行の地方税制の抱える課題について改めて問題提起をした。これに対し、片山氏は「都はたくさんの政策課題を持ち、これは国の成長戦略と軌を一にしてこそ爆発的な力があると思う。都が日本の成長を牽引（けんいん）していくように、ぜひ取り組みを進めていきたい。地方財政については総務省を始めとするたくさんの関係者と連携しながら、議論を深めていきたい」と述べた。

都によると、０８年度以降、計１２兆６０００億円の都税が地方に配分されている。全国の地方税収は増加傾向にある一方、税収が増えても国からの地方交付税が減額され、大幅に「相殺」される。小池氏は記者団に、「現行の地方交付税制度の見直しなくして地域の未来の切り開きはできない。時代に即してふさわしい地方税制度になるよう、これからも意見交換をしていくことで一致した」とも話した。

地方税制の課題を巡っては今月１３日、神奈川、埼玉、千葉３県の知事が財務省と総務省を訪れ、「東京と地方の税収や住民サービスの格差が拡大している」と主張し、片山氏と林総務相に是正を求める文書を手渡している。