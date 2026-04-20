◇近畿学生野球春季リーグ第3節3回戦 大阪公立大2―1神戸医療未来大（2026年4月20日 大阪シティ信金スタジアム）

大阪公立大が今季初の勝ち点を挙げた。先発した吉岡晃生（4年、明星）が1失点でリーグ戦1部初完投を飾った。

「完投を意識したのは9回のマウンドに上がってからでした」

立ち上がりは制球に苦しむ場面もあったが「ゾーンを意識した」ピッチングで球数は少なかった。1点を争う厳しい展開だったものの「後のピッチャーを信じて1イニング、1イニングを集中して投げることを心がけました」と、無欲の投球が今季初勝ち星につながった。ショートを守る高校の後輩・林竜次郎（3年）が5打数4安打に加え、8回裏1死二塁の場面では遊ゴロを素早くさばき、帰塁する二塁ランナーにタッチ、一塁に転送してダブルプレーに仕留めた。「高校の後輩が後ろを守ってくれているのは心強いです」と、吉岡はピンチを救ってくれた林に感謝していた。

植村悦弘監督は「本当に疲れる試合でしたが、吉岡がよく投げてくれた」と、ホッとした表情を浮かべていた。

ただ、まだ安心はできない状況は続く。次節は勝ち点1同士で並ぶ大阪工業大戦が待っている。このカード次第では、入れ替え戦に回る可能性もあるだけに、正念場になりそうだ。