小嶋陽菜、胸元輝くノースリワンピ姿 38歳の誕生日報告「綺麗を更新してる」「スタイルも生き方も憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が4月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿で38歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】38歳元AKB神7「綺麗を更新してる」胸元開きノースリワンピ姿
小嶋は「今年も誕生日を迎えることができました 38歳」と同日誕生日を迎えたことを報告。花で飾られた空間で黒のノースリーブワンピースを着こなし、バースデーケーキを持って座っているショットを公開した。大きく開いた胸元から美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「ずっと可愛い」「綺麗を更新してる」「デコルテ美しすぎる」「スタイルも生き方も憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元AKB神7「綺麗を更新してる」胸元開きノースリワンピ姿
◆小嶋陽菜、ノースリワンピで38歳誕生日報告
小嶋は「今年も誕生日を迎えることができました 38歳」と同日誕生日を迎えたことを報告。花で飾られた空間で黒のノースリーブワンピースを着こなし、バースデーケーキを持って座っているショットを公開した。大きく開いた胸元から美しい素肌を見せている。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「ずっと可愛い」「綺麗を更新してる」「デコルテ美しすぎる」「スタイルも生き方も憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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