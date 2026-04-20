辻希美「おすわりも安定してきた」次女・夢空ちゃんの自宅ショット公開「笑顔が可愛すぎて溶ける」「愛嬌ばっちり」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「笑顔がそっくり」おもちゃで遊ぶ0歳次女のカメラ目線ショット
辻は「今日は夏日だったからひまわりワンピースだったよ」とつづり、ひまわり柄の黄色いワンピースに身を包んだ夢空ちゃんを公開。カメラに目線を送る姿やリモコンを持って遊ぶ様子のほか、おすわりしておもちゃを手に笑顔のショットも披露し「おすわりも安定してきたね」と添えている。
この投稿に、ファンからは「笑顔が可愛すぎて溶ける」「夏生まれだからひまわり似合う」「カメラ目線最強」「愛嬌ばっちり」「笑顔が辻ちゃんそっくり」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「笑顔がそっくり」おもちゃで遊ぶ0歳次女のカメラ目線ショット
◆辻希美、おすわりが安定してきた夢空ちゃん公開
辻は「今日は夏日だったからひまわりワンピースだったよ」とつづり、ひまわり柄の黄色いワンピースに身を包んだ夢空ちゃんを公開。カメラに目線を送る姿やリモコンを持って遊ぶ様子のほか、おすわりしておもちゃを手に笑顔のショットも披露し「おすわりも安定してきたね」と添えている。
◆ 辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「笑顔が可愛すぎて溶ける」「夏生まれだからひまわり似合う」「カメラ目線最強」「愛嬌ばっちり」「笑顔が辻ちゃんそっくり」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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