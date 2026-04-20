INI佐野雄大、OCTPATH＆MAZZELメンバーと「ギリギリ夜桜」鑑賞ショットに反響「カッコよすぎる3人」「ほぼ変装してなくてビックリ」
【モデルプレス＝2026/04/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式Instagramが4月19日に公開された。佐野雄大が人気アイドル2人と夜桜を堪能したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】INIメンバー公開 夜に中目黒訪れた別々の男性グループ3人
佐野は「ギリギリ夜桜」とつづり、いずれも人気ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の栗田航兵と、MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）と共に夜桜を鑑賞したプライベートショットを投稿。3人ともあまり変装などしていない自然な私服姿で、遅咲きの八重桜を背景に仲良くポーズを決めている3ショットや佐野のソロショットなどが多数公開されている。
この投稿にファンからは「カッコよすぎる3人」「私服姿もっと見たい」「このメンツがそろってるの胸アツ」「めっちゃ楽しそう」「仲良し最高」「ほぼ変装してなくてビックリ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】INIメンバー公開 夜に中目黒訪れた別々の男性グループ3人
◆佐野雄大、人気アイドルグループメンバーとのプラベショット披露
佐野は「ギリギリ夜桜」とつづり、いずれも人気ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の栗田航兵と、MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）と共に夜桜を鑑賞したプライベートショットを投稿。3人ともあまり変装などしていない自然な私服姿で、遅咲きの八重桜を背景に仲良くポーズを決めている3ショットや佐野のソロショットなどが多数公開されている。
◆佐野雄大の夜桜ショットに反響
この投稿にファンからは「カッコよすぎる3人」「私服姿もっと見たい」「このメンツがそろってるの胸アツ」「めっちゃ楽しそう」「仲良し最高」「ほぼ変装してなくてビックリ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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