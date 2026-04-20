パンにもごはんにも合う！「キャベツ」でできる朝食レシピを集めました

和洋どちらにもあうキャベツレシピを知りたい

この時期、旬でリーズナブルな野菜と言えば、春キャベツ。丸々一個買ってもお手頃価格で、嬉しくなりますよね。今回は、せっかくゲットした春キャベツをおいしく使い切るために役立つ朝食レシピをご紹介しますよ。

パン、ごはん、どちらにも合うので、ヘビロテしちゃうかも！？



キャベツにおなじみ食材をプラスして

今回ピックアップしたのは、キャベツに、家にありそうな食材をプラスすれば作れるお手軽バリエーション。千切りにして炒めたり、ホットサラダにしたり、巣ごもり卵にしたり、マヨネーズ＆カレーで炒めたり…。さて、あなたはどれから試してみますか？



魚肉ソーセージとキャベツが好相性

ゆでたキャベツ＆じゃがいもに明太ソースをイン

油揚げとの優しいコラボに朝からホッコリ

トローリ卵がたまらない〜！

ちくわ＆マヨカレーが絶妙

いかがですか？生だとそんなに量が食べられないキャベツも、炒めたり、味付けを工夫するだけでモリモリたくさん食べられるように。朝からしっかり野菜を食べれば、1日元気よく活動できそうですね。さっそく試してみてください。