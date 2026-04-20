Kep1er、ファンミーティング日本公演一部中止「諸事情によりやむを得ず」【報告全文】
ガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が、5月に予定しているファンミーティング『Kep1arcade』日本公演の一部を中止することを発表した。
【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）
公式サイトでは、「Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
中止となるのは、5月15日の大阪・フェニーチェ堺 大ホール公演、19日、20日の東京・立川ステージガーデン公演、22日の愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール公演となる。
なお、16日のフェニーチェ堺 大ホール公演、17日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演は実施する予定。
Kep1erは、2021年にMnetで放送されたサバイバルオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で誕生したグローバルガールズグループ。24年7月に神奈川・Kアリーナで開催された『Kep1er JAPAN CONCERT 2024』を最後にメンバーのMASHIRO（マシロ）とYESEO（イェソ）はKep1erとしての活動を締めくくった。26年3月には、SEO YOUNGEUNがチーム活動を終了した。
【報告全文】
Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました。
本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。
【中止公演】
2026年5月15日（金）開場17：30／開演 18：30
フェニーチェ堺 大ホール
2026年5月19日（火）開場17:30／開演 18:30
2026年5月20日（水）開場17:30／開演 18:30
立川ステージガーデン
2026年5月22日（金）開場17:30／開演 18:30
岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
対象公演のチケットをお持ちのお客様には払い戻しをさせていただきます。
払い戻し方法・期間につきましては、対象のお客様へ改めてローソンチケットよりご連絡をさせていただきます。
【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）
公式サイトでは、「Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、16日のフェニーチェ堺 大ホール公演、17日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演は実施する予定。
Kep1erは、2021年にMnetで放送されたサバイバルオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で誕生したグローバルガールズグループ。24年7月に神奈川・Kアリーナで開催された『Kep1er JAPAN CONCERT 2024』を最後にメンバーのMASHIRO（マシロ）とYESEO（イェソ）はKep1erとしての活動を締めくくった。26年3月には、SEO YOUNGEUNがチーム活動を終了した。
【報告全文】
Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました。
本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。
【中止公演】
2026年5月15日（金）開場17：30／開演 18：30
フェニーチェ堺 大ホール
2026年5月19日（火）開場17:30／開演 18:30
2026年5月20日（水）開場17:30／開演 18:30
立川ステージガーデン
2026年5月22日（金）開場17:30／開演 18:30
岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
対象公演のチケットをお持ちのお客様には払い戻しをさせていただきます。
払い戻し方法・期間につきましては、対象のお客様へ改めてローソンチケットよりご連絡をさせていただきます。