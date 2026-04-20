ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私の作り置きを勝手に人にあげる気!?」家族より友達が大事なの？ … 「私の作り置きを勝手に人にあげる気!?」家族より友達が大事なの？ 家族を後回しにする夫に限界！ 「私の作り置きを勝手に人にあげる気!?」家族より友達が大事なの？ 家族を後回しにする夫に限界！ 2026年4月20日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 人助けって…家族を犠牲にしてまでやることじゃないですよね？奥さんからしたら、“家族のため”に作り置きしたおかず。アンタの友だちのために作ったんじゃねー！ って感じです。旦那さんはどうやら、人助けをする自分に酔っているようで…!?>>【まんが】ヒーローになりたい夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ヒーローになりたい夫 「子どもがいる母親を誘うのは非常識」夫まで怒鳴り込み⁉ 友人夫婦の異変＜変わってしまった友人 3話＞【ため息がこぼれる日には】 「スカートはダメ！男に媚びた恰好をするな」夫のオシャレ禁止令で好きな服すら着られない妻…まさかの展開に!?