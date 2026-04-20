WNBAドラフト指名の田中こころは契約せず…来季も日本でプレー「W杯とWリーグに集中することに」

4月20日（現地時間4月19日）、WNBAのゴールデンステイト・ヴァルキリーズは、『WNBAドラフト2026』で3巡目全体38位で指名した田中こころ（ENEOSサンフラワーズ所属）が、今シーズンはチームに加入しないことを発表した。

ヴァルキリーズは同日にトレーニングキャンプのロスターを発表したが、そこに田中の名前はなく、その理由について「国際試合へ出場するため、今シーズンはヴァルキリーズに合流しない」と説明した。

現在所属するENEOSも、田中の去就について今シーズンのWNBA契約は締結しないとリリース。田中は「ゴールデンステートと話し合い、今シーズンはWNBAではプレーせず、ワールドカップとWリーグに集中することになりました。来シーズンに向けてもっともっと技術を学び、色々なことを吸収していきたいと思います」とコメントを寄せた。

大阪府出身で現在20歳の田中は、173センチのポイントガード。桜花学園高校からENEOSに加入し、日本代表としても実績を積んできた。WNBAのドラフトで日本人選手が指名されるのは、1997年にサクラメント・モナークスから2巡目全体14位で指名された萩原美樹子氏（東京羽田ヴィッキーズヘッドコーチ）以来の快挙だった。

契約が実現すれば、萩原氏、大神雄子氏（トヨタ自動車アンテロープスHC）、渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）、町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）に続く、日本人史上5人目のWNBAプレーヤー誕生となる見込みだったが、夢舞台への登場はお預け。日本女子バスケ界の次世代スターは、来シーズンも日本国内でプレーすることになった。





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