スパーズがブレイザーズに先勝…ウェンバンヤマはプレーオフデビュー戦で35得点の活躍

4月20日（現地時間19日）、サンアントニオ・スパーズがホームのフロスト・バンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。

ウェスタン・カンファレンス2位で7年ぶりのプレーオフに進んだスパーズは、3点ビハインドで迎えた第1クォーター開始4分13秒からビクター・ウェンバンヤマ、デビン・バッセル、ステフォン・キャッスルの連続得点で逆転。その後、ウェンバンヤマとフォックスの3ポイントシュートなどで得点を重ねると、ケルドン・ジョンソンのブザービーターで最初の12分間を締めくくった。

第2クォーターは開始5分31秒からルーク・コーネットとフォックスの連続得点で50－34と16点差。ウェンバンヤマを中心に、リードを保ちながら試合を進め、59－49で前半を終了した。

0－8のランで始まった第3クォーターは、開始2分39秒にキャッスルが最初の得点を記録。デビン・バッセルが3本の3ポイントを沈めるなど躍動すると、終盤にジュリアン・シャンペニーの長距離砲もあり、87－72と突き放した。

第4クォーターは開始からウェンバンヤマのフリースロー2本、ディラン・ハーパーの連続レイアップで試合最大21点リード。最終スコア111－98で逃げきり、初戦を制した。

スパーズはウェンバンヤマがプレーオフデビュー戦で5本の3ポイントを含む35得点に5リバウンド2ブロックの大暴れ。フォックスが17得点5リバウンド8アシスト、キャッスルが17得点7リバウンド7アシスト、バッセルが15得点2ブロック、コーネットが10得点6リバウンドを記録した。

なお、両チームによる第2戦は22日（同21日）に行われる。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 111－98 ポートランド・トレイルブレイザーズ



SAS｜30｜29｜28｜24｜＝111



POR｜21｜28｜23｜26｜＝98



WEMBY IN HIS FIRST HALF OF NBA PLAYOFF BASKETBALL…

21 PTS

8/13 FG

3/4 3PM

It's the BEST scoring first half of a postseason debut in the play-by-play era! pic.twitter.com/TIiTbAW6DP

- NBA (@NBA) April 20, 2026

【動画】ビクター・ウェンバンヤマが前半から21得点