ミライアル<4238.T>が後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろに、舶用計器や鉄道車両用機器の販売を行う布谷舶用計器工業（大阪市西区）の全株式を４月３０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



布谷舶用計器が、中期経営計画の一環として掲げるＭ＆Ａの対象候補として想定する４つの事業分野における「社会インフラ事業」に分類でき、異なる市場・技術・カルチャーをグループ内に取り入れることで、イノベーション創出や新規マーケットの開拓に期待している。また、環境規制の強化や次世代船舶の開発などを背景に技術革新の可能性が高まっている船舶機器分野で、ミライアルが有する高機能樹脂成形加工技術や精密切削加工技術を活用することで、舶用機器分野における製品高度化や新たな製品開発の可能性も検討するという。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS