テスホールディングス<5074.T>が後場に入り下げ幅を縮小している。午前１１時３０分ごろ、子会社テス・エンジニアリングが、山陰合同銀行<8381.T>傘下のごうぎんエナジーから、「太陽光発電システム」の設置工事を受注したと発表しており、好材料視されている。



東京都江東区の青海流通センター１号棟及び２号棟に設置するもので、ごうぎんエナジーが発電事業者となり、発電された電力を青海流通センター１号棟及び２号棟に供給する。テス・エンジニアリングは太陽光発電システムのＥＰＣ（設計、調達、施工）を担当する。



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出所：MINKABU PRESS